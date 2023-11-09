Инсайдеры подтвердили, что функции на базе ИИ появятся уже в серии Galaxy S24.

Samsung анонсировала начало "новой эры Galaxy AI", которая придет на ее смартфоны. Согласно последним данным, производитель намерен сделать будущую флагманскую линейку Galaxy S24 чуть ли не "самыми умными смартфонами в истории".

Одна из фишек – голосовой переводчик, который будет активироваться во время телефонных звонков и переводить речь в реальном времени. Samsung обещает, что необходимые вычисления будут производиться на смартфоне, поэтому содержимое разговоров никогда не покинет вашего устройство.

Не исключено, что искусственный интеллект будет задействован и для других целей – например, для переписки и обработки фотографий и видеороликов.

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Обширная поддержка функций на базе ИИ появится во флагманской линейке Galaxy S24, которая будет представлена в январе. Предполагается, что ряд функций генеративного искусственного интеллекта в устройствах производителя будет предлагаться в формате платной подписки.

Ранее на этой неделе Samsung продемонстрировала свою модель генеративного ИИ под названием Gauss. Ожидается, что новый искусственный интеллект сможет создавать и редактировать контент на основе нескольких ключевых слов, предоставленных пользователем: все то же, что и ближайшие конкуренты – ChatGPT и Google Bard.

Что известно о серии смартфонов Galaxy S24

По словам инсайдеров, Samsung собирается реализовать в новой линейке Galaxy S24 все самые последние тренды и функции. Мы уже слышали о титановой рамке, суперузкой рамке и рекордных 2 Гбайтах памяти.

Дизайн всех моделей тоже известен: базовые Galaxy S24 получат полностью плоские боковые грани в стиле последних Айфонов, а модель Ultra вслед за iPhone 15 Pro получит титановую рамку и очень узкие рамки экрана.

Также известно о планах производителя уже в следующем году выпустить сенсор камеры с рекордным разрешением 440 Мп. Ожидается, что первым такую камеру получит Galaxy S25 Ultra.

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