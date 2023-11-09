Samsung анонсировала начало "новой эры Galaxy AI", которая придет на ее смартфоны. Согласно последним данным, производитель намерен сделать будущую флагманскую линейку Galaxy S24 чуть ли не "самыми умными смартфонами в истории".
Одна из фишек – голосовой переводчик, который будет активироваться во время телефонных звонков и переводить речь в реальном времени. Samsung обещает, что необходимые вычисления будут производиться на смартфоне, поэтому содержимое разговоров никогда не покинет вашего устройство.
Не исключено, что искусственный интеллект будет задействован и для других целей – например, для переписки и обработки фотографий и видеороликов.
Обширная поддержка функций на базе ИИ появится во флагманской линейке Galaxy S24, которая будет представлена в январе. Предполагается, что ряд функций генеративного искусственного интеллекта в устройствах производителя будет предлагаться в формате платной подписки.
Ранее на этой неделе Samsung продемонстрировала свою модель генеративного ИИ под названием Gauss. Ожидается, что новый искусственный интеллект сможет создавать и редактировать контент на основе нескольких ключевых слов, предоставленных пользователем: все то же, что и ближайшие конкуренты – ChatGPT и Google Bard.
Что известно о серии смартфонов Galaxy S24
По словам инсайдеров, Samsung собирается реализовать в новой линейке Galaxy S24 все самые последние тренды и функции. Мы уже слышали о титановой рамке, суперузкой рамке и рекордных 2 Гбайтах памяти.
Дизайн всех моделей тоже известен: базовые Galaxy S24 получат полностью плоские боковые грани в стиле последних Айфонов, а модель Ultra вслед за iPhone 15 Pro получит титановую рамку и очень узкие рамки экрана.
Также известно о планах производителя уже в следующем году выпустить сенсор камеры с рекордным разрешением 440 Мп. Ожидается, что первым такую камеру получит Galaxy S25 Ultra.