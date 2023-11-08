iQOO 12 и 12 Pro получили лучший на сегодня процессор, дисплей и топовый набор камер.

Суббренд китайской компании Vivo представил новые флагманские смартфоны iQOO 12 и 12 Pro – устройства получили самое топовое железо, одну из лучших камер на рынке и сверхбыструю зарядку.

iQOO 12 и 12 Pro стали вторыми в мире смартфоном на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и получили дисплеи с рекордной на сегодняшний день яркостью до 3000 нит.

Основные спецификации такие:

Дисплей: 6.78 дюйма, AMOLED, 1.5К (2К у "прошки"), 144 Гц, HDR;

Память: 12/16 ГБ оперативной LPDDR5X и до 1 ТБ флеш UFS 4.0;

Аккумулятор: 5000 мАч (5100 у 12 Pro) с зарядкой мощностью 120 Вт;

Камеры: 48+50+65 Мп и фронтальная на 16 Мп;

Прочее: USB-C 2.0, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, LTE, 5G, Dual SIM, NFC.

Поскольку iQOO 12 позиционируются как игровые смартфоны, они получили систему охлаждения с испарительной камерой 6000 мм² – это самая большая испарительная камера в истории бренда. За температурным режимом следят 11 датчиков, размещенных в разных частях корпуса.

Оба смартфона работают на Android 14 с фирменной оболочкой OriginOS 4. В Китае iQOO 12 и 12 Pro начнут продаваться с 24 ноября. Что касается цен, то выглядят они так:

iQOO 12 : 12/256 ГБ – 545 долларов, 16/512 ГБ – 590 долларов, 16 ГБ/1 ТБ – 645 долларов;

: 12/256 ГБ – 545 долларов, 16/512 ГБ – 590 долларов, 16 ГБ/1 ТБ – 645 долларов; iQOO 12 Pro : 16/256 ГБ – 685 долларов, 16/512 ГБ – 755 долларов, 16 ГБ /1 ТБ – 820 долларов.

Также до конца этого месяца на китайском рынке в продажу поступят флагманы vivo X100 с новеньким процессором MediaTek Dimensity 9300, который накануне поставил рекорд в AnTuTu, набрав 2,25 млн баллов, обойдя Xiaomi 14 и 14 Pro.

А уже в декабре дебютирует флагман OnePlus 12, правда, глобальный релиз состоится только в начале 2024 года. Он получит самый яркий в мире экран, также заметно прокачают камеры и батарею.

Вас также могут заинтересовать новости: