Презентация всей линейки Galaxy S24 состоится в середине января.

До презентации линейки смартфонов Samsung Galaxy S24 остается по меньшей мере три месяца, но мы уже знаем, как будет выглядеть следующее поколение. Рендеры базовой и флагманской версии опубликовал авторитетный инсайдер OnLeaks.

Источник пишет, что до будущих S24 доберется главная фишка последних iPhone – плоские грани. Хотя в iPhone 15 Apple уже отказалась от глянцевых граней. Вместе с тем у новой модели такие же, как у предшественника, закругленные углы и матовое покрытие.

Также в компактном Galaxy S24 был сохранен дизайн тыльной камеры с тремя отдельно расположенными объективами в ряд и вспышкой. Габариты корпуса Galaxy S24 составят 147 × 70,5 × 7,6 мм. Для сравнения, у Galaxy S23 это 146,3 × 70,9 × 7,6 мм. То есть новая модель станет чуть выше и шире при неизменной толщине.

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Предполагается, что базовый Galaxy S24 оснастят дисплеем Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц и яркостью 2500 нит, процессором Snapdragon 8 Gen 3 (Exynos 2400 в Европе), аккумулятором емкостью 4000 мАч и OneUI 6 на базе Android 14.

Также инсайдер показал, как будет выглядеть Galaxy S24 Ultra. Главное изменение: отступы вокруг дисплея. Ожидается, что суперфлагман Samsung получит "одни из самых узких рамок среди всех смартфонов";

Интересно, что вслед за iPhone 15 Pro смартфон получит корпус, некая часть которого будет сделана не из алюминия, а из титана. Из-за этого он станет заметно легче.

Ранее в сеть "слили" все ключевые характеристики S24 Ultra. Если информация достоверна, то пользователей ждет куда больше нововведений, чем при переходе с S22 Ultra на S23 Ultra.

Презентация всей линейки Samsung Galaxy S24 состоятся в начале следующего года, предположительно, в середине января.

А до конца этого года должен выйти Galaxy S23 FE. Аппарат станет компромиссной версией флагманской серии Galaxy S23, и, как ожидается, будет чрезвычайно популярен среди пользователей.

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