Ожидается, что новая линейка флагманов Samsung будет представлена в середине января.

Samsung готовится к скорой презентации нового флагманского смартфона – Galaxy S24 Ultra. Новинка обещает стать близкой к эталону дизайна среди Android-устройств и, если слухи верны, самым умным телефоном с искусственным интеллектом за всю историю.

Известный инсайдер Ice Universe поделился качественным рендером Galaxy S24 Ultra, демонстрирующий флагман с титановой рамкой в золотой расцветке. Однако главное изменение – супертонкие рамки экрана, одинаковые со всех сторон.

Это подтверждает стремление Samsung к созданию смартфона с максимально погружающим визуальным опытом. Тонкая матовая текстура и уменьшенное отверстие для селфи-камеры, немного смещенное вниз, придают устройству особенный шарм.

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Ожидается, что титановый корпус будет только у топовой модели Ultra, тогда как более дешевые Galaxy S24 и S24 Plus оснастят обычной рамкой. Официальная премьера новинок Samsung ожидается в середине января 2024 года.

Если верить инсайдерским данным, Samsung собирается реализовать в линейке Galaxy S24 все самые актуальные тренды и "фишки". Мы уже слышали о титановой рамке, рекордных 2 Гбайтах памяти и особом методе "укладки" аккумулятора.

Также Samsung делает большую ставку на искусственный интеллект (ИИ). Это будут "самые умные" смартфоны на рынке, превзойдя то, что конкуренты из Google предлагают в новой линейке Pixel 8. Более того, обещают поддержку спутниковой связи, которая сегодня есть только в iPhone и парочке Huawei.

Ранее публиковался список смартфонов Samsung, которые получат Android 14 до конца 2023. Обновиться смогут как владельцы бюджетных моделей, так и флагманских.

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