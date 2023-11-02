Запаса производительности хватит на много лет.

Технологии развиваются настолько стремительно, что в рейтинге самых мощных телефонов каждый месяц появляется новый "король". Команда бенчмарка AnTuTu рассказала, какой аппарат является мощнейшим на данный момент.

Линейка смартфонов Xiaomi 14 на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3 стала новым рекордсменом AnTuTu. Обе модели заняли первое и второе места с оценками 1,997 и 1,985 млн баллов соответственно. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max в похожем тесте набирает 1,64 млн балла.

На данный момент новые флагманы Xiaomi значительно опережают модели на базе Snapdragon 8 Gen2, которые уступают более чем 300 000 баллов. Третье место досталось бывшему лидеру OnePlus Ace 2 Pro, в основе которого лежит разогнанный Snapdragon 8 Gen 2.

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Замыкают пятерку самых мощных смартфонов модели iQOO 11S и iQOO 11 Pro – геймерские девайсы с длительным временем автономной работы и быстрой зарядкой. Также в топе удерживаются другие модели Vivo, Realme и Oppo.

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro будут носить звание "самых мощных" до выхода vivo X100. Ранние тесты показали, что этот флагман с Mediatek Dimensity 9300 "на борту" набирает в AnTuTu почти 2,25 млн.

К слову, модели Xiaomi 14 не только первыми получили Snapdragon 8 Gen 3, но также могут похвастаться рекордными дисплеями с яркостью до 3000 нит и новой оболочкой HyperOS. А еще у них рамки тоньше, чем у iPhone 15 Pro.

Пока что смартфоны представлены лишь для Китая, а глобальные версии выйдут в 2024 году. Цены не изменилась в сравнении с Xiaomi 13: 3999 юаней (~20 000 грн) за базовую версию и 4999 юаней (~25 000 грн) за "прошку".

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