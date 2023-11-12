Дебют новинок ожидается до конца этого месяца.

Китайские инсайдеры опубликовали информацию о будущем флагманском аппарате бренда Redmi. Ожидается, что это будет одно из самых доступных устройств на чипе Snapdragon 8 Gen 3.

В составе линейки Redmi K70 будут три модели: обычная Redmi K70, Redmі K70 Pro, а также Redmі K70E. Девайсы можно разглядеть на рендерах и рекламных плакатах.

Субфлагман Redmi K70 и флагман Redmi K70 Pro показаны в белом и черном цветах: модели не должны отличаться друг от друга внешне. В плане дизайна ничего необычного: корпус с металлической рамкой, плоские грани, задник с небольшими закруглениями. На тыльной части расположится блок камер с массивными круглыми модулями.

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Согласно сообщению, Redmi будет использовать три разных процессора в новой серии K70. Redmi K70 и K70 Pro будут оснащены чипсетами Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно, а в Redmi K70E дебютирует MediaTek Dimensity 8300.

Также известно, что старшие модели получат экран OLED с разрешением до 2K. Известно и про батарею – Redmi K70 оснастят аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт, тогда как вариант Pro – 5120 мАч и 120 Вт.

Все новинки будут поставляться с новой операционкой HyperOS, которая пока используется только в серии Xiaomi 14. Дебют новинок ожидается до конца этого месяца.

Напомним, линейка Redmi K60 дебютировала в декабре 2022 года. На момент выхода это были одни из лучших бюджетных флагманов с топовой начинкой и продвинутыми экранами.

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