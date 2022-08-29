Эту оболочку для Android скачали более 50 млн пользователей при средней оценке в 4.8 звезды из 5.

За последнюю неделю среди пользователей Android завирусилась программа Launcher iOS 16, которая позволяет в мельчайших деталях воссоздать на своем смартфоне последнюю версию "операционки" от Apple.

Разработчик выпускает лаунчер еще с 2019 год – начиная с iOS 13, и регулярно обновляет его, делая "яблочные" фишки доступными для пользователей любых смартфонов.

В актуальном лаунчере еще не вышедшей операционки iOS 16 оболочка воссоздает меню Force Touch, фирменные виджеты, библиотека установленных приложений и многое другое. Перенесли даже иконки программ: "Сообщения", "Заметки", "Камера" оформлены в стиле iOS.

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Но и это еще не все: оболочка также предоставляет пользователям доступ к некоторым функциям, которые недоступны на cмартфонах Apple. Например, возможность настраивать категоризацию приложений в библиотеке приложений, настраивать анимацию домашнего экрана, легко переименовывать приложения и дальше по списку.

На момент написания материала Launcher iOS 16 скачали из магазина Google Play свыше 50 млн раз при средней оценке в 4.8 звезды из 5.

Напомним, официальный релиз iOS 16 состоится сразу после сентябрьской презентации Apple, которая запланирована на 7 число. Она предложит ряд улучшенных функций, в том числе экран блокировки с новыми виджетами и "живые" оповещения.

По предварительным данным, Apple готовит к анонсу сразу четыре новых айфона: базовый iPhone 14, Pro, Max (заменит iPhone 13 mini) и Pro Max. Известно, что линейка iPhone 14 Pro получит обновление камеры и более быстрый чип.

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