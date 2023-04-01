Ей далеко до лидера в лице Windows 10.

Маркетинговое агентство Statcounter, занимающееся анализом веб-трафика, обновило статистику по рыночной доле разных версий операционной системы Windows. Статистика показывает, что приток новых пользователей Windows 11 замедлился.

По состоянию на март 2023 и спустя полтора года со своего релиза Windows 11 установлена только на 20,94% компьютеров. И это несмотря на то, что в январе этого года Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7 и 8.1.

Это привело к тому, что все больше пользователей и компаний обновили свои устройства до Windows 10, в результате чего ее рыночная доля за пару месяце выросла с 68% до 73,48%. У старушки Windows 7 доля составляет 3,72%. Windows 8.1 занимает 0,84% рынка, Windows 8 – 0,51%, а Windows XP работает на 0,4% всех ПК.

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В целом на Windows приходится 69,43% мирового рынка настольных ОС, на macOS – 17,2%, на ChromeOS – 3,24%, а на Linux – 2,86%.

Что интересно, новая ОС Windows 11 намного популярнее среди геймеров. Статистика Steam по железу показывает, что "одинадцатка" установлена на 33% игровых компьютеров. В это же время доля "десятки" составляет 65%.

Почему пользователи не спешат переходить с Windows 10 на 11

Релиз Windows 11 состоялся полтора года назад. Те, кто перешел на новую ОС говорят, что система стала красивее и удобнее, но Windows 10 делает все так же хорошо, а в некоторых случаях даже лучше.

Кроме того, Microsoft существенно повысила системные требования Windows 11, из-за чего компьютеры 2020 года и ранее оказались несовместимыми с новой ОС. Впрочем, не так давно вышла облегченная версия W11, из которой вырезали все лишнее, и которую "потянут" слабые компьютеры и ноутбуки.

В то же время в 2024 году ожидается выход Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS.

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