Новинка на 1 балл обошла бывшего лидера Google Pixel Fold и на три балла – iPhone 14 Pro Max.

В конце июля Samsung выпустила линейку складных устройств пятого поколения. Как выяснилось, новинкам есть чем похвастаться: по итогам серии тестов DxOMark экран Galaxy Z Fold5 получил наивысшую оценку и занял первую строчку соответствующего рейтинга.

Galaxy Z Fold5 набрал 152 балла, опередив всех конкурентов, включая Pixel Fold, бывшего лидера рейтинга. Примечательно, что предшественник в лице Z Fold4 в свое время получил 133 балла, то есть улучшение достаточно значительное.

Эксперты DxOMark высоко оценили в Samsung Galaxy Z Fold5 точность цветопередачи и качественную работу автояркости, хорошую читаемость вне зависимости от условий освещения, а также плавную работу экрана.

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Есть и несколько минусов, но, учитывая место в рейтинге, они незначительные. Так, временами чувствуется дефицит яркости при длительном использовании на улице и порой страдает плавность при просмотре интернет-страниц.

Напомним, что Samsung Galaxy Z Fold5 оснащен двумя дисплеями – 7.6 дюйма внутри и 6,2 дюйма снаружи. В обоих случаях используется матрица Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц.

В США за него просят от $1799 долларов (около 66 000 грн). Для примера, ровно столько же стоит Google Pixel Fold, который имеет второй лучший экран на рынке.

Ранее стало известно о планах Samsung уже в следующем году выпустить сенсор камеры с рекордным разрешением 440 Мп. Ожидается, что первым такую камеру получит Galaxy S25 Ultra.

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