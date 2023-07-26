Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 оказались тоньше предыдущих версий.

Samsung представил пятое поколение складных смартфонов, в том числе флагманский Galaxy Z Fold 5 с диагональю 7,6 дюйма. Благодаря новому шарнирному механизму смартфон стал тоньше и легче, его толщина - 13,4 мм, вес - 253 г.

Смартфон, который в разложенном состоянии похож на книгу и, по заявлению компании, обладает "мощностью ПК", доступен в трех цветах - голубом, черном и бежевом, пишет gagadget.

Еще один складной смартфон, который компания показала на презентации, Galaxy Z Flip 5 с диагональю 6,7 дюйма, также стал чуть тоньше по сравнению с моделями прежнего поколения. Кроме того, одну внешнюю сторону телефона почти полностью занимает дисплей, оставляя лишь пару отверстий для объективов двойной камеры. Конечно, это открывает больше возможностей использования смартфона в закрытом состоянии.

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Главным достоянием можно назвать возможность использования полноценной QWERTY-клавиатуры. И даже если владелец смартфона не станет пользоваться софтом на внешнем экране, для съемки камерой это заметное преимущество – потому что площадь экрана стала больше.

Смартфон доступен в четырех цветах - мятном, графитовом, бежевом и лавандовом.

Новинки в мире телефонов - детали

Корпорация Samsung обновила список устаревших устройств, которые получат обновление до One UI 6.0 на базе Android 14. В него вошли четыре модели: Galaxy A52, Galaxy A52s, Galaxy A52 5G и Galaxy A72, а также планшет Galaxy Tab S7 FE. Все перечисленные гаджеты поступили в продажу в 2021 году и "из коробки" работали под управление Android 11.

Появились свежая информация о будущих релизах компании OnePlus. OnePlus 12 сможет похвастаться увеличенным аккумулятором, Snapdragon 8 Gen 3 и новыми камерами. По словам авторитетного инсайдера OnLeaks, OnePlus станет одним из первых смартфонов на базе еще не представленного процессора от Qualcomm, который анонсируют в конце октября. Сам смартфон представят и выпустят в декабре.

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