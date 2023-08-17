Ожидается, что первым камеру с рекордным разрешением получит Galaxy S25 Ultra.

Не успев толком появиться в смартфонах, 200-мегапиксельный сенсор для камер от Samsung уже успел устареть. Стало известно о планах корейского производителя уже в следующем году выпустить сенсор камеры с рекордным разрешением 440 Мп.

Точнее, их будет три:

GN6 с разрешением 50 Мп (размер пикселя 1,6 мкм);

HP7 с разрешением 200 Мп (размер пикселя 0,6 мкм);

HU1 с разрешением 440 Мп (размер пикселя для этого сенсора не уточняется).

Согласно свежим данным, массовое производства указанных датчиков начнется ближе к концу 2024 года, то есть во флагманах Galaxy S 2024 года их ждать не стоит. А вот условный Galaxy S25 Ultra вполне может получить тот самый 440-мегапиксельный датчик.

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Напомним, актуальный Galaxy S23 Ultra оборудован блоком с четырьмя модулями на 200+10+10+12 мегапикселей с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией у главного сенсора. Это один из лучших камерофонов, доступных сегодня на рынке.

Ранее УНИАН рассказывал, что после гонки за мегапикселями на рынке смартфонов началась гонка гигабайтов: многие производители начали выпускать девайсы с рекордными 24 ГБ оперативной памяти. Среди них – OnePlus, realme, OPPO и Red Magic.

Отмечается, что большой объем оперативной памяти (ОЗУ) позволяет запускать и быстро переключаться между множеством приложений, обеспечивая плавность и отзывчивость работы устройства.

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