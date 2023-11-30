Доступна как обычная версия, так и более продвинутая для геймеров с оранжевой отделкой.

Компания Xiaomi в честь 10-летия бренда Redmi провела презентацию, на которой, помимо линейки смартфонов Redmi K70, показала новые недорогие беспроводные наушники Buds 5 Pro. Доступна как обычная версия, так и более продвинутая для геймеров.

В плане дизайна новинка крайне сильно напоминают AirPods Pro, хотя кейс тут имеет более компактные габариты и округлую форму. Наушники получили по два динамика: 10-мм высокочастотный и 11-мм сабвуфер с титановым покрытием.

Гарнитура поддерживает кодеки LHDC 5.0 и Hi-Res Audio, а задержка сигнала составляет 49 мс. Заявленная функция активного шумоподавления работает с тремя микрофонами на каждом наушнике с поддержкой AI. Опция шумодава обещает гасить звуки уровнем до 52 Дб.

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Общая автономность Buds 5 Pro вместе с зарядным кейсом составляет аж 38 часов – это рекорд для Redmi. А быстрая зарядка за пять минут даст два часа работы. Защита корпуса – IP54.

Гарнитура также выйдет в специальной версии для геймеров. В ней поддерживается подключение по 2,4 ГГц, а задержка снижена до 20 мс. Корпус в черно-оранжевом окрасе должен радовать глаз.

Классические Redmi Buds 5 Pro оценили в 399 юаней, или примерно 2000 грн. Геймерская версия наушников стоят на 100 юаней дороже – 499 юаней (~2500 грн). Пока что эксклюзив для Китая, но скоро ждем в Украине.

Cпециалисты в области звука назвали наушники с лучшим шумоподавлением из всех доступных на рынке. Apple AirPods Max заняли второе место, уступив гарнитуре Sony.

Ранее в этом месяце компания Xiaomi выпустила сразу два ультрабюджетных смартфона – у них при себе большой экран, оптимальный процессор и много памяти. При цене $110 и $125 они должны стать новыми бюджетными хитами производителя.

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