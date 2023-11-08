При цене дешевле 110 долларов он должен стать новым бюджетным хитом производителя.

Китайский производитель Xiaomi вывел на рынок новый смартфон от своего суббренда Poco: С65. Это ультрабюджетная модель дешевле 110 долларов, которая предлагает отличное соотношение цены и производительности.

Новинка во многом копирует Poco C55, выпущенный зимой, но получила дисплей с более высокой частотой обновления и более быструю зарядку, также обновили камеры, пишет GSMArena.

Характеристики Poco C65

Дисплей: 6.74’’, IPS, HD+, частота 90 Гц, пиковая яркость до 600 нит;

Процессор: MediaTek Helio G85 – один из лучших в своем сегменте;

Память: 6/128 или 8/256 Гбайт, есть и отдельный слот под MicroSD;

Аккумулятор: 5000 мАч, поддерживается 18-ваттная зарядка;

Камера: 50 Мп (f/1.8), как в Poco C55, но теперь ее дополняет не датчик глубины, а макро-модуль на 2 Мп. Селфи-камера – 8 мегапикселей.

У смартфона также есть встроенный в клавишу питания сканер отпечатков, 3,5-мм разъем для наушников и NFC-модуль. "Из коробки" он работает на Android 13 с MIUI 14. На выбор покупателям будут доступны три цвета корпуса: черный, сине-зеленый и фиолетовый.

Видео дня

Старт продаж – 11 ноября. Poco C65 оценили в 109 долларов за версию на 6/128 ГБ, модель на 8/256 ГБ обойдется покупателям в $129. Это примерно 3900 и 4600 грн соответственно.

Если вы в поисках баланса цены и качества, бенчмарк AnTuTu ранее назвал лучшие Android-смартфоны "за свои деньги". Как отмечают эксперты, под конец осени на рынке можно найти все больше бюджетных флагманов.

А если вы хотите недорогой айфон, есть информация, что в начале 2024 года должен выйти iPhone SE 4. По слухам, он будет оснащен 48-мегапиксельной камерой, как в iPhone 15, а диагональ экрана вырастет до 6,1 дюйма.

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