В Китае ценник стартует с 2499 юаней (~13 000 грн).

Суббренд Xiaomi – Redmi – в рамках своей презентации представил два новых смартфона: Redmi K70 и Redmi K70 Pro. И, во многом, это лучшие устройства за всю историю бренда.

Обе модели получили топовые OLED-экраны 2K с пиковой яркостью до 4000 нит, что является самым высоким значением на рынке для смартфонов, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч и 50-мегапиксельную основную камеру.

Обычному Redmi K70 достался процессор Snapdragon 8 Gen 2, а в более дорогой K70 Pro поставили Snapdragon 8 Gen 3. Еще есть отличия по дополнительным камерам: у первого широкоугольный объектив на 8 Мп и макродатчик на 2 Мп, у второго широкоугольный объектив на 12 Мп и телеобъектив на 50 Мп.

Среди прочих особенностей новинок – быстрая зарядка 120 Вт, до 1 ТБ флеш-памяти в топе, влагозащита по стандарту IP68, стереодинамики с Dolby Atmos, встроенный в экран сканер пальца, а также ИК-порт для управления бытовой техникой.

В Китае Redmi K70 будет продаваться по цене 2499 юаней (~12 900 грн), а Redmi K70 Pro стоит от 3299 юаней (~16 900 грн). Еще Redmi K70 Pro будет доступен в лимитированной версии, созданной в партнерстве с Lamborghini.

Ранее в этом месяце Nubia представила свою линейку смартфонов Red Magic 9 Pro. Они получили не только самое мощное железо на сегодняшний день, но и абсолютно плоский корпус без выступающей камеры.

А редакция технопортала Gizchina выбрала лучшие смартфоны, которые вышли в этом году и доступны на мировом рынке. Список разделили на 6 частей, куда вошли устройства разных классовых категориях и предпочтений.

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