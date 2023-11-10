У него при себе большой экран, один из лучших процессоров и много памяти.

Компания Xiaomi представила на международном рынке ультрабюджетный смартфон Redmi 13C. Вместе с Poco C65 на сегодня это самые доступные мобильные устройства в линейке производителя.

Новинка по дизайну напоминает Росо C65, но отличается по железу. Девайс работает на шустром чипе MediaTek Helio G99, а значит помимо стабильной работы системы можно рассчитывать и на гейминг на средних настройках графики, пишет GSMArena.

Характеристики Redmi 13C

Дисплей: 6.74’’, IPS, 1600×720, частота 90 Гц, пиковая яркость до 600 нит;

Процессор: MediaTek Helio G99 – один из лучших в своем сегменте;

Память: 4/6/8 ГБ оперативной LPDDR4x, а объем накопителя eMMC 5.1 может быть 128 ГБ или 256 ГБ;

Аккумулятор: 5000 мАч, поддерживается 18-ваттная зарядка;

Камера: 50 Мп (f/1.8), как в Poco C65, с 2-мегапиксельным ToF-датчиком и 2-мегапиксельной макрокамерой. Селфи-камера – 5 мегапикселей, она встроена в каплевидный вырез.

Из прочих особенностей модели – защитное стекло Corning Gorilla Glas, NFC-модуль, стереодинамики, 3,5-мм миниджек, слот microSD до 1 ТБ и защита IP53. "Из коробки" он работает на Android 13 с MIUI 14.

Видео дня

Цены на Redmi 13C начинаются от $125 (~4500 грн) за базовую версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Самый топовый вариант на 8/256 ГБ обойдется в 155 долларов (~5600 грн).

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