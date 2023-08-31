Apple AirPods Max заняли второе место, уступив гарнитуре Sony.

Как известно, наушники с активным шумодавом (ANC) помогают полностью погрузиться в музыку, уменьшая влияние шума на слух пользователя. Редакторы издания The Verge решили узнать, какие из топовых наушников лучшие по части шумоподавления.

В рамках эксперимента они отправили в аудиолабораторию Head Acoustics пять популярных гарнитур: Sony WH-1000XM5, Bose QuietComfort 45, Bose Noise Canceling 700, Apple AirPods Max, а также Bose QC1 – самые первые наушники с ANC, выпущенные в 2000-м.

Исследование проводилось в строго контролируемых условиях, где наушники подвергались воздействию различных уровней шума, воспроизводимых через восемь динамиков. Это позволило собрать обширные данные о частотной аттенюации, уровне громкости и других параметрах шумоподавления.

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Согласно результатам, Sony WH-1000XM5 предлагает лучшую производительность во всех шумовых средах, особенно выделяясь своим пассивным шумоподавлением.

Apple AirPods Max заняли второе место, особенно хорошо справившись в подавлении шума в кабине самолета, благодаря эффективному шумоподавлению в нижнем диапазоне частот 100–500 Гц. Также они оказались лучшими по качеству речи при работе ANC.

Bose QC45 оказались чуть хуже, но все же весьма эффективными, а после – Bose Noise Canceling 700, самые доступные из этого квартета наушников.

К слову, месяцем ранее Apple без лишнего шума выпустила новые полноразмерные наушники с активным шумоподавлением и автономностью до 40 часов. Гарнитура одинаково хорошо будет работать и с iPhone, и с Android-гаджетами.

В свою очередь УНИАН делился лайфхаком, что делать, когда перестал работать один наушник. Неработающий наушник может быть очень раздражающей проблемой, но, во многих случаях, это происходит по вине пользователя. И она легко решается.

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