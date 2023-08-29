В последние пару лет Xiaomi и Redmi перестали быть королями бюджетного сегмента – рассказываем, кто занял их места.

Недорогие смартфоны, как и устройства среднебюджетного сегмента, являются одними из самых популярных сегодня – большинство из них за адекватную цену обладают мощной "начинкой", впечатляющей автономностью и первоклассным софтом. Но сейчас на рынке сложилось многообразие подобных гаджетов, и в нем очень легко запутаться.

Редакторы портала Android Central собрали качественные девайсы из категории "топ за свои деньги" – все в пределах 500 долларов.

Google Pixel 7a – по сравнению с прошлогодней моделью 6a рывок очень серьезный: прокачали экран, процессор, а еще камеру и батарейку. В Google называют ее "лучшей мобильной камерой за свои деньги".

– по сравнению с прошлогодней моделью 6a рывок очень серьезный: прокачали экран, процессор, а еще камеру и батарейку. В Google называют ее "лучшей мобильной камерой за свои деньги". Samsung Galaxy A54 – главный хит бренда прошлого года, но теперь его можно "урвать" с огромной скидкой. Здесь есть качественный 120-герцовый OLED-дисплей, мощный процессор Exynos 1380, от 6 Гбайт оперативной памяти и тройная камера. А дизайн у телефона выполнен в стиле флагманского S23.

– главный хит бренда прошлого года, но теперь его можно "урвать" с огромной скидкой. Здесь есть качественный 120-герцовый OLED-дисплей, мощный процессор Exynos 1380, от 6 Гбайт оперативной памяти и тройная камера. А дизайн у телефона выполнен в стиле флагманского S23. OnePlus Nord N30 – крутой середняк OnePlus с топовой производительностью и 108-мегапиксельным основным сенсором. Также он может похвастаться быстрой зарядкой мощностью 50 Вт: от 0 до 100% смарт заряжается всего за 40 минут.

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Samsung Galaxy A32 – лучший смартфон на Android до $300. У него крутая 20-Мп селфи камера, яркий 6,4-дюймовый AMOLED-экран и большая батарея емкостью 5000 мАч. В качестве дополнительного плюса можно выделить наличие NFC-модуля.

– лучший смартфон на Android до $300. У него крутая 20-Мп селфи камера, яркий 6,4-дюймовый AMOLED-экран и большая батарея емкостью 5000 мАч. В качестве дополнительного плюса можно выделить наличие NFC-модуля. Samsung Galaxy A13 – лучший выбор, если в кармане $200. Смартфон получил дисплей с частотой обновления 90 Гц, тройную основную камеру и 4/64 Гбайт памяти. Объем накопителя можно дополнительно расширить с помощью MicroSD.

– лучший выбор, если в кармане $200. Смартфон получил дисплей с частотой обновления 90 Гц, тройную основную камеру и 4/64 Гбайт памяти. Объем накопителя можно дополнительно расширить с помощью MicroSD. Moto G Stylus 5G (2023) – его фишкой, как не сложно догадаться по названию, стал комплектный стилус. Фактически, это бюджетная и единственная альтернатива Samsung Galaxy S23 Ultra на рынке.

К слову, если бюджет побольше, УНИАН делился рейтингом лучших бюджетных флагманов стоимостью 500 долларов. В плане мощности и функционала они не сильно уступают последним айфонам и самым дорогим Android-флагманам.

Также есть рейтинг лучших компактных смартфонов для покупки в 2023 году. Они свободно умещаются в одной руке и подходят как для повседневных задач, так и развлечений.

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