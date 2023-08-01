У новинки оптимальный процессор Snapdragon 4 Gen 2, экран на 6,79" и основной датчик на 50 Мп.

Xiaomi продолжает радовать пользователей бюджетными смартфонами. Redmi 12 5G – базовый девайс серии доступных смартфонов "народного" бренда со сбалансированным железом и доступным ценником.

Внешне он напоминает модель Redmi 12, дебютировавшая в июне, хотя с точки зрения характеристик есть важные отличия.

Так, вместо бюджетного чипсета MediaTek Helio G88 здесь стоит более актуальное решение от Qualcomm – Snapdragon 4 Gen 2. Однако модель лишилась широкоугольного 8 Мп-сенсора.

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Основные характеристики Redmi 12 5G:

Дисплей: 6,79", FullHD+, 90 Гц, 450 нит

Процессор: Snapdragon 4 Gen 2, 2,2 ГГц, Adreno

Память: 4/6/8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128/256 ГБ ПЗУ UFS 2.2

Камера: основная (50 Мп, f/1,8), датчик глубины (2 Мп), селфи (8 Мп, f/2,0)

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт

Из прочих наворотов – отдельный слот microSD, NFC-модуль, защита IP53, сканер отпечатков пальцев и 3.5-мм миниджек для наушников.

Из коробки Redmi 12 5G работает под управлением ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14. Пока продажи стартовали только в Индии по цене от 10 999 рупий (~4800 грн), но в ближайшие месяцы ждем и в Украине.

К слову, ранее УНИАН делился топом лучших смартфонов Xiaomi для покупки в 2023 году для любого бюджета. Выбрать можно как среди моделей Xiaomi, так и Redmi, которая является суббрендом компании.

Также сообщалось о том, что в августе этого года Xiaomi "завалит" пользователей целым рядом новинок. Среди них – складной смартфон MIX Fold 3, игрофлагман Redmi и парочку планшетов.

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