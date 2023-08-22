Они свободно умещается в одной руке и подходят как для повседневных задач, так и развлечений.

Смартфоны от 6.5 дюймов и больше уже давно стали нормой – производители увеличивают диагональ дисплеев своих устройств для лучшего потребления контента – и для большинства пользователей это огромный плюс. Однако в 2023 году все еще можно найти телефоны с экраном диагональю до 6 дюймов.

Редакторы популярного портала Pocket-lint изучили весь рынок и нашли только самые топовые небольшие аппараты. Они свободно умещается в одной руке и подходят как для повседневных задач, так и развлечений.

iPhone 13 mini – по сути, это обычный iPhone 13, но в маленьком корпусе. У него при себе 5,4-дюймовая OLED-панель, сверхпроизводительный процессор Apple A15 Bionic, достойная двойная камера на 12+12 Мп, качественные стереодинамики и влагозащита IP68.

– по сути, это обычный iPhone 13, но в маленьком корпусе. У него при себе 5,4-дюймовая OLED-панель, сверхпроизводительный процессор Apple A15 Bionic, достойная двойная камера на 12+12 Мп, качественные стереодинамики и влагозащита IP68. iPhone SE 3 (2022) – этот айфон не похож ни на один актуальный смартфон. У него очень компактные размеры из-за дисплея диагональю всего 4,7-дюйма. Благодаря этому он свободно умещается в одной руке,

– этот айфон не похож ни на один актуальный смартфон. У него очень компактные размеры из-за дисплея диагональю всего 4,7-дюйма. Благодаря этому он свободно умещается в одной руке, Asus Zenfone 10 – наверное, самый сбалансированный компакт на рынке. У него в арсенале яркий 5,92-дюймовый OLED-дисплей с игровой частотой обновления в 144 герц, мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2, двойная камера на 50+13 мегапикселей и аккумулятор на 4300 мАч. Видео дня

Samsung Galaxy S23 – младшая версия получила 6.1-дюймовый 2К AMOLED-экран с разрешением Full HD+. А внутри стоит самый последний Snapdragon 8 Gen 2 – его мощности хватит еще на ближайшие 4-5 лет.

– младшая версия получила 6.1-дюймовый 2К AMOLED-экран с разрешением Full HD+. А внутри стоит самый последний Snapdragon 8 Gen 2 – его мощности хватит еще на ближайшие 4-5 лет. Motorola Razr Plus (2023) – возвращение легендарной раскладушки. Новинка имеет две соединенные шарниром половинки, где дополнительный 3.6-дюймовый экран занимает почти всю верхнюю половину тыльной панели.

– возвращение легендарной раскладушки. Новинка имеет две соединенные шарниром половинки, где дополнительный 3.6-дюймовый экран занимает почти всю верхнюю половину тыльной панели. Samsung Galaxy Z Flip 5 – технически, это самый компактный телефон в этом списке, поскольку диагональ вспомогательного дисплея составляет всего 1,9 дюйма.

Ранее УНИАН делился рейтингом идеальных "бюджетников". Все они предлагают качественный, яркий экран, оптимальный для игр и работы процессор, а также большую автономность. А стоят они при этом дешевле 6000 грн.

Если бюджет побольше, у OnePlus недавно вышел из лучших смартфонов 2023 года "за свои деньги". При цене дешевле 400 долларов Ace 2 Pro укомплектован Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища, быстрой зарядкой на 150 Вт и технологией антидождя.

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