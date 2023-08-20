В плане мощности и функционала они не сильно уступают последним айфонам и самым дорогим Android-флагманам.

В 2023 на рынке вышло много бюджетных флагманов на Android, но далеко не все из них были удачными. По такому случаю редакция портала Gizchina отобрала пятерку лучших смартфонов на рынке стоимостью 500 долларов (или 18 500 в грн).

В рейтинг попали модели от Redmi, iQOO, Poco, Google и Vivo. Они не сильно уступают айфону и самым дорогим Android-флагманам в премиальности и производительности.

В этом сегменте первое место отдали Redmi K60 Ultra, который вышел всего пару дней назад. У этого смартфона рекордный объем ОЗУ в 24 ГБ, потрясающий 144-герцовый дисплей и быстрая зарядка 120 Вт – до 100% за 19 минут. Есть и влагозащита с системой охлаждения.

За ним идет iQOO Neo8 Pro с самым топовым в 2023 году "железом" – все благодаря чипсету Dimensity 9200+, который обходит актуальный Qualcomm. Остальные спеки похожи на K60 Ultra: экран 144 Гц, быстрая зарядка 120 Вт и система охлаждения. Видео дня

Тройку бюджетных флагманов замыкает Xiaomi Poco F5 Pro. У него большой 6.67-дюймовый дисплей с разрешением 2K, флагманский чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 и достойные фотовозможности, а стоит он при этом дешевле конкурентов.

На четвертом месте расположился Google Pixel 7а, который предлагает все функции премиальных Pixel 7 по доступной цене. Замыкает пятерку vivo S17 Pro, который выделяется на фоне большинства подобных и даже более дорогих аппаратов наличием камеры с оптическим приближением.

Если бюджет поменьше, авторы Gizchina составили аналогичный рейтинг для смартфонов бюджетом до $300 и $150. В обоих рейтингах первое место заняли смартфоны Xiaomi.

Ранее стало известно, что в 2024 году флагманские смартфоны станут еще дороже. Всему причиной – переход на новый процессор Snapdragon 8 Gen 3, который будет установлен в лучших Android-устройствах. iPhone 2023 тоже существенно вырастят в цене.

Вас также могут заинтересовать новости: