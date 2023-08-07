Galaxy F34 получил 120-герцовый экран, тройную камеру и батарею на 6000 мАч.

Корейский бренд Samsung презентовал еще одного представителя бюджетной линейки смартфонов Galaxy F. Модель Galaxy F34 продвигается производителем как "монстр" по многим параметрам – от батареи и камеры до дисплея.

Как передает Gizmochina, главной особенностью новинки стала мощнейшая батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт. Аккумулятора должно хватить до двух дней активного использования.

Также Samsung Galaxy F34 получил 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass 5, а "внутри" стоит 8-ядерный процессор Exynos 1280 с 6 или 8 ГБ оперативки на выбор.

Видео дня

Что касается фотовозможностей, то сзади расположена камера с 50-мегапиксельным основным сенсором, ультрашириком на 8 мегапикселей и 2-х мегапиксельным объективом для макро. Камера умеет писать видео в 4K, также есть автоматический ночной режим и набор фильтров.

Телефон работает на Android 13 с оболочкой One UI 5 "из коробки". Samsung обещает четыре года мажорных обновлений Android и пять лет обновлений безопасности.

Первой страной, где стартовали продажи Galaxy F34, стала Индия. Версия на 6+128 ГБ стоит 18 999 рупий (~8400 грн), на 8+128 ГБ – 20 999 рупий (~9300 грн). Позже он доберется до Европы, но когда именно, не сообщается.

Напомним, в конце июля Samsung показала новое поколение складных смартфонов – Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5. Они получили флагманское железо и новые топовые опции.

Также УНИАН сообщал, что Samsung отложила выход своей гарнитуры смешанной реальности из-за анонса Apple Vision Pro. Ожидалось, что устройство поступит в продажу в начале 2024 года, но теперь придется ждать осени 2024.

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