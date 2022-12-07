Отмечается, что приложение "Дия" может работать даже с минимальным покрытием мобильной связи.

Электронный "еДокумент" в приложении "Дия" будет отображаться даже в случае отсутствия интернет-соединения.

Если будет хоть какая-то мобильная связь, все будет работать. Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник в эфире телемарафона.

"О доступности "Дии", в случае отключения электроэнергии у нас в любом случае все доступно независимо ни от чего. Если есть хоть какая-то мобильная связь, все будет работать", – рассказал Баник.

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По его словам, приложение "Дия" может работать даже с минимальным покрытием мобильной связи. При этом даже в отсутствие мобильной связи документы исчезнут не сразу, а постепенно, по мере обновления. Это связано с тем, что каждый документ имеет свой срок действия.

"В любом случае украинцам также будет доступен "еДокумент", который мы запускали на случай отключенных реестров и отсутствия доступа к данным", – отметил чиновник.

Угроза блэкаута в Украине

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бомбят электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение, которое продолжается до сих пор.

Сети магазинов закупают генераторы и Starlink, чтобы во время отключения электроснабжения работать как "пункты несокрушимости".

Также сообщалось, что несмотря на обеспеченность генераторами, во время блэкаута украинские больницы не будут работать как обычно.

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