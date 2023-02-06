Страна стала уязвимой из-за проблем с программным обеспечением от разработчика VMware ESXi.

Италия стала жертвой массовой кибератаки со стороны неизвестных хакеров. Злоумышленники обнаружили уязвимые места в программном обеспечении серверов VMware ESXi.

Как отметил глава Национального агентства кибербезопасности Италии (ACN) Роберто Балдони, риску подверглись тысячи компьютерных серверов. Инцидент случился в воскресенье, 5 февраля, пишет Reuters.

Регулятор призвал разработчика программного обеспечения обратить внимание на уязвимость своей системы. В ответ представитель VMware заявил, что компания выпустила соответствующий патч для обеспечения безопасности клиентов в феврале 2021 года и призвал пользователей обновить свои сервисы.

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При этом в ACN уточнили, что ранее аналогичному риску подверглись Франция, Финляндия, США и Канада. Там также были проблемы с программным обеспечением.

Мировая кибервойна

Напомним, что после полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины в мире началась настоящая кибервойна: российские хакеры подвергают постоянному риску правительственные сайты Украины, ЕС и Запада, а также сайты международных организаций.

Недавно российские хакеры атаковали ряд немецких правительственных веб-сайтов в ответ на решение Берлина поставить Украине танки Leopard 2.

Также хакеры РФ атаковали сайты Ватикана после заявления Папы Римского о жестокости россиян.

Массированную кибератаку россияне совершили и в отношении правительства и госслужб Черногории.

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