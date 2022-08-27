Кибератаке подверглись правительство и государственные службы.

Российские хакеры совершили массированнуюкибератаку на правительство и госслужбыЧерногории. В Агентство национальной безопасности страны уже заявили о "гибридной войне".

Об этом сообщает Associated Press.

По словам министра государственного управления Мараса Дукаса, государственная цифровая инфраструктура Черногории подверглась беспрецедентной кибератаке.

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Часть услуг были временно недоступны, их отключили в рамках безопасности. При этом в правительстве заверили, что безопасность учетных записей граждан и компаний в безопасности.

Черногория уже сообщила своим союзникам по НАТО об инциденте. Агентство нацбезопасности заявило, что страна "в данный момент находится в состоянии гибридной войны".

Какм ранее сообщал УНИАН, парламент Черногории спустя пять месяцев после полномасштабного нападения Российской Федерации в Украину высказал свою позицию. Власти осудили открытый акт агрессии и военное вторжение вооруженных сил РФ в Украину как независимое и международное признанное государство.

Позже в Подгорице разгорелся скандал, потому что работники кафе "Руски Бар" носили форму с символикой российского фашизма - Z. Посольство Украины направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции.

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