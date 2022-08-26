Чаще всего киберпреступники атаковали правительство и местные органы власти.

В течение шести месяцев войны правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, зарегистрировала 1 тыс. 123 кибератаки.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что чаще всего киберпреступники атаковали правительство и местные органы власти.

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"Также среди основных целей – коммерческие и финансовые учреждения, органы сектора безопасности и обороны, предприятия энергетического сектора, транспортной отрасли и телекома – вся инфраструктура, которая работает для жизнеобеспечения населения", - говорится в сообщении.

Война в Украине и российские хакеры:

12 мая российские хакеры осуществили кибератаку, используя тему оккупированного Херсона. Хакеры рассылали опасные письма с темой "О проведении акции мести в Херсоне!", которые содержат вложения в виде файла "План Херсон.htm".

26 июля российские хакеры из ФСБ в очередной раз атаковали украинцев через электронные письма, используя темы "Информационный бюллетень" и "Боевое распоряжение".

В июле были зарегистрированы 203 кибератаки российских хакеров.

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