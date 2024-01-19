Как сообщают источники, новая кнопка станет одним из главных улучшений в грядущей серии.

По данным многочисленных инсайдеров, в будущих смартфонах Apple 2024 года появится новая кнопка "захвата" на корпусе. Издание The Information поделилось подробностями о том, как она будет работать.

Так, с ее помощью владельцы айфонов смогут настраивать зум и фокус, а также запускать запись видео. Она разместится на правой стороне iPhone под кнопкой питания.

Сама кнопка будет механической, а не сенсорной, как ожидалось ранее. Однако сверху будет сенсорный слой – он позволит реагировать на "свайп". Например, двигая пальцем влево/вправо смартфон будет регулировать масштабирование, а при легком нажатии – фокусироваться.

Видео дня

Как пишет источник, Apple будет продвигать линейку iPhone 16 как "оптимальное решение для мобильной фотографии". А получат это нововведение все модели, а не только Pro.

Как известно, в iPhone 15 впервые со времен еще первого Айфона появилась совершенно новая кнопка сбоку. Она заменила традиционный переключатель беззвучного режима, предлагая пользователям настраиваемую альтернативу.

А пока Apple готовится к весенней презентации, на которой представят новые ноутбуки и планшеты. По данным инсайдеров, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет, но и цена заметно вырастет.

Также до конца 2024 года выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3 поколений, которые получат Type-C вместо Lightning. И еще у компании в планах бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

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