Если информация подтвердится, iPad Pro с OLED-экраном будет стоить почти в два раза дороже текущей модели.

За пару месяцев до релиза нового поколения iPad Pro, инсайдеры слили в сеть ценники на будущие планшеты Apple. И если верить утечке, они будут стоить почти в два раза дороже текущей модели. Главная причина – переход на OLED-дисплей.

Об этом пишет портал MacRumors со ссылкой на известного инсайдера yeux1122. По его информации, самая дешевая конфигурация 11-дюймового iPad Pro OLED обойдется в $1500, в то время как 13-дюймовую версию оценили в $1800-2000.

Для сравнения, актуальный iPad Pro с дисплеем 11 дюймов стоит $799, а 12,9-дюймовая модель – $1099. Таким образом, если инсайд подтвердится, новые планшеты по цене будет конкурировать с многими MacBook Pro: Apple в настоящее время продает 13,6-дюймовый MacBook Air с чипом M2 от 1199 долларов.

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Напомним, что сейчас в iPad Pro используются mini-LED-дисплеи, которые по сути являются гибридом ЖК и светодиодной технологии. Внедрение же OLED позволит Apple повысить их энергоэффективность и предложит повышенную контрастность благодаря структуре дисплея с двумя стеками. Кроме прочего, такие модели будут тоньше и легче.

Ожидается, что новые модели iPad Air и iPad Pro, а также сопутствующие аксессуары представят ориентировочно в конце марта. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple проведет специальное весеннее мероприятие, чтобы представить новые устройства.

Также на весенней презентации покажут новые MacBook Air. Главное их новшество – супермощные чипы M3. Обновление затронет как 13-дюймовую, так и 15-дюймовую модели. А уже в начале феврале в продажу поступит Vision Pro, революционная замена смартфона от Apple.

Также до конца 2024 года выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3 поколений, которые получат Type-C вместо Lightning. И еще у компании в планах бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

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