На данный момент самый дешевый MacBook стоит $999, а новинка должна быть еще на 20-30% дешевле.

В прошлом месяце появилась информация, что Apple разрабатывает недорогую серию ноутбуков MacBook для конкуренции с Chromebook. Теперь об этом сообщает Минг-Чи Куо, известный своими точными прогнозами по поводу грядущих "яблочных" продуктов.

По его данным, бюджетный MacBook выйдет в конце 2024 года, а его стоимость будет ниже, чем у Air и Pro 13. То есть дешевле $999. Скорее всего, Apple придется сэкономить на материалах и компонентах, чтобы добиться столь низкой цены.

Характеристики такого макбука пока не раскрываются, но есть предположение, что Apple может воскресить 12-дюймовую модель, которая выпускался с 2015 по 2019 года. И если тогда главной проблемой этих ноутбуков были слабые процессоры Intel, то сейчас у Apple есть мощные M1 и M2.

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Отмечается, что такая модель может позволить Apple существенно нарастить продажи ноутбуков в ценовой категории, где сейчас компания не играет. Цифры показывают, в 2020 году производители отгрузили 30,4 млн ноутбуков на Chrome OS, а в 2021-м – 33,5 млн. Их активно закупают школы и университеты.

Apple представит новые Mac на следующей неделе

А тем временем компания готовится к октябрьской презентации, где нас ждут обновленные компьютеры Mac, в том числе 24-дюймовый iMac, а также 14- и 16-дюймовые MacBook Pro. Судя по утечкам, некоторые из этих моделей оснастят новым флагманским чипом M3.

Презентация состоится 31 октября в 3 часа ночи. Также на ней могут показать новые iPad Air и iPad mini. Правда, ранее инсайдеры говорили, что их точно перенесли на весну 2024 года.

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