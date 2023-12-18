Специальная кнопка для съемки фото и видео будет доступна во всех четырех моделях.

Недавно портал MacRumors раскрыл ключевые особенности дизайна будущих смартфонов серии iPhone 16, уделив особое внимание новой кнопке на корпусе. Однако инсайдеры не указали назначение этого элемента управления. Теперь обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, для чего она нужна.

Новая кнопка будет отвечать за запуск камеры и съемку видеороликов. Так, при слабом нажатии она запустит камеру для съемки фото, а при сильном начнется запись видео, рассказал Гурман.

Новый элемент якобы будет размещен снизу на правой грани – он займет место антенны mmWave в айфонах с eSIM. Отмечается, что кнопку получат абсолютно все модели iPhone 16, также она будет не физической, а сенсорной. Подобная установлена в iPhone SE.

Видео дня

Несмотря на то, что в iPhone 15 Pro уже добавили кнопку Action Button, она расположена на левом торце – и держать смартфон и фотографировать с ее помощью не очень удобно. Зато кнопка на правой стороне аппарата подойдет отлично. Во времена кнопочных телефонов компании Sony Ericsson и Nokia любили встраивать специальную кнопку для съемки фото на боковую грань своих "камерофонов".

Примечательно, что последние пару лет активно циркулировали слухи, что Apple близка к разработке смартфона с цельным корпусом, который бы не имел физических кнопок и даже порта для зарядки.

Новые iPhone покажут только в сентябре, но это не останавливает инсайдеров от "сливов" и утечек. Портал MacRumors собрал 16 самых ожидаемых функций и новвоведений, которые Apple приберегла для линейки 2024 года.

Среди них – увеличенные дисплеи, искусственный интеллект и супермощные процессоры. Также, по слухам, Apple переделает систему охлаждения в будущих айфонах, из-за чего они не будут перегреваться даже при пиковых нагрузках, в отличие от iPhone 15.

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