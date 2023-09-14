Новая кнопка заменила традиционный переключатель беззвучного режима, предлагая пользователям программируемую и настраиваемую альтернативу.

В линейке iPhone 15 Apple похоронила рычажок отключения звука, который присутствовал в смартфонах компании с самого первого поколения. Он уступил место настраиваемой кнопке "Action button", как в Apple Watch Ultra.

На презентации в компании не стали подробно останавливаться на том, что умеет новая кнопка и какие действия на нее можно назначить. Но теперь журналисты раскрыли все подробности.

По умолчанию кнопка Action в Pro-моделях отключена: первое нажатие на нее выключает звук, второе – активирует обычный режим. На кнопку можно назначить следующие действия (помимо отключения звука):

Видео дня

Активация режима фокусировки

Запуск "Камера"

Запуск диктофона

Включение фонарика

Запуск "Переводчика"

Запуск "Лупы"

Выполнение шортката ("Команды")

Активация функции специальных возможностей

А вот так выглядит анимация настройки кнопки:

Судя по всему, речи о двойном нажатии или удержании не идет: пока что кнопка воспринимает только одинарный клик. Возможно, считывание двойного нажатия и удержания появится в iOS 17 в будущем. Или же Apple сделает из этого экслюзивную фичу для iPhone 16 Pro.

Напомним, что в продажу новые Айфоны поступят 22 сентября. Цены по сравнению с прошлым годом не увеличились: iPhone 15 стартуют от $799, а iPhone 15 Pro – от $999.

А за пару дней до этого состоится релиз финальной версии iOS 17. Прошивка, в которой появятся продвинутый автоответчик, новый экран блокировки Standby и другие нововведения, будет доступна на iPhone XR и новее.

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