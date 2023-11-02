Владельцы текущих Apple Watch наверняка захотят обновиться.

Юбилейные Apple Watch, выход которых ожидается осенью 2024 года, должны стать по-настоящему революционными смарт-часами. Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, какие опции появятся в свежих часах и почему владельцы текущих Apple Watch наверняка захотят обновиться.

По данным инсайдера, что это будет важный релиз, потому что амбиции Apple в области здравоохранения набирают обороты. Во-первых, в новых умных часах появится функция для обнаружения остановки дыхания у пользователя во время сна (так называемое "апноэ во сне"). Если это происходит слишком часто, часы посоветуют записаться к врачу.

Во-вторых, Apple внедрит "новаторскую" технологию измерения артериального давления для обнаружения гипертонии. Часы будут заносить данные о давлении в специальный журнал и давать пользователю рекомендации, если значения слишком высокие или чрезмерно низкие.

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Также инженеры Apple продолжают разрабатывать неинвазивный (без прокола кожи) мониторинг уровня сахара в крови – это одна из самых ожидаемых фич. На текущем этапе сенсор может предупредить пользователя о преддиабете. Кроме того, компания готовит некий сервис медицинского тренера с использованием ИИ. Но их внедрения придется ждать еще несколько лет, пишет Гурман.

Этой осенью американская компания представила две версии смарт-часов – классический флагман Apple Watch 9 и второе поколение Watch Ultra для любителей экстремальных видов спортов. Бюджетные модели Watch SE приберегли для 2024 года.

В 2024 году многие гаджеты Аpple ждет серьезный апгрейд

По слухам, компания готовит крупнейший апгрейд iPad Pro за последние 5 лет. Главным изменением станет переход на OLED-дисплеи, преобразится и чехол-клавиатура Magic Keyboard. Однако из-за такого апгрейда стоимость планшета заметно вырастет.

Также до конца 2024 года Apple выпустит бюджетный ноутбук MacBook "для всех". Такой "макбук" будет не очень мощным, но его производительности хватит большинству пользователей, а стоит он будет дешевле Айфона.

Ну и не стоит забывать о гарнитуре смешанной реальности Vision Pro. Девайс разрабатывался в недрах компании больше 7 лет и станет первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

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