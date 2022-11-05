В том числе под сокращения попало четверть сотрудников команды, которая отвечает за борьбу с дезинформацией.

Новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск, за один день уволил половину сотрудников компании – без работы остались около 3700 из 7500 человек. В том числе под сокращения попало четверть сотрудников команды, которая отвечает за борьбу с дезинформацией

Массовые сокращения миллиардер объяснил тем, что у компании "нет другого выбора", поскольку она теряет более $4 млн ежедневно, передает The Verge.

В четверг вечером сотрудники твиттера начали получать по электронной почте письма следующего содержания: "Стремясь вывести Twitter на здоровый путь, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы". Сотрудники отреагировали на это коллективным иском – основная претензия в том, что их не уведомили за 60 дней до увольнения по законам США.

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Сейчас Маск всеми силами пытается снизить расходы на содержание соцсети, за которую, по его словам, он переплатил, заключив сделку на $44 миллиарда. Также бизнесмен хочет обновить платную подписку Twitter Blue, добавив туда больше фишек и брать за нее $20 в месяц вместо нынешних $5.

Также новый владелец Twitter обдумывает введения в соцсети платных личных сообщений. Это позволило бы пользователям напрямую писать своим кумирам за символическую плату – скорее всего, несколько долларов.

Массовые сокращения в Twitter

О том, что Маск планирует масштабные сокращения людей, работающих в Twitter, сообщила ранее газета The Washington Post. Причем изначально бизнесмен якобы хотел сократить три четверти сотрудников оставив лишь костяк команды, но в итоге остановился на половине.

Среди уволенных есть и топ-менеджеры компании, в том числе и исполнительный директор Параг Агравал. Эксперты отмечают, что такое решение может отбросить популярный микроблог на годы назад.

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