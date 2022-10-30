Отмечается, что увольнения пройдут до 1 ноября.

Миллиардер Илон Маск, который купил соцсеть Twitter, начал увольнять сотрудников компании. Масштаб сокращений пока неизвестен.

Об этом пишет The New York Times

Отмечается, что Маск приказал провести сокращение по всей компании для этого некоторых менеджеров попросили составить списки сотрудников, подлежащих сокращению.

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При этом увольнения пройдут до 1 ноября, когда сотрудники должны получить гранты на акции. Такие выплаты составляют большую часть заработной платы работников. Таким образом, если Маск проведет сокращение штата до этой даты, то избежит выплаты грантов.

Стоит отметить, что Twitter работает около 7,5 тысячи сотрудников.

Продажа Twitter - что известно

9 июля появтлась информация, что Илон Маск, собиравшийся купить соцсеть Twitter за 44 миллиарда долларов, расторг соглашение.

В свою очередь компания подала на миллиардера в суд. Судебный процесс назначили на 17−21 октября, но Маск резко передумал и заявил, что покупает соцсеть.

Кроме того, газета The Washington Post сообщила о планах Маска сократить штат компании с 7,5 тысячи до 2 тысяч, оставив лишь костяк команды. 27 октября он посетил офис Twitter и опроверг информацию об увольнении сотрудников.

28 октября стало известно, что Маск закрыл сделку по покупке Twitter и таким образом стал владельцем компании.

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