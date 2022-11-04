Среди других возможных нововведений – платный просмотр отдельных видео.

Новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск, обдумывает введения в соцсети платных личных сообщений. Это позволило бы пользователям напрямую писать своим кумирам за символическую плату – скорее всего, несколько долларов.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источников.

Среди других возможных нововведений – платный просмотр отдельных видеороликов. То есть некоторые видео нельзя будет просматривать, если пользователи не заплатят. Правда, как это будет работать, пока непонятно.

Видео дня

Кроме того, Маск обдумывает перезапуск Vine, легендарного сервиса коротких роликов, для привлечения более молодой аудитории. Его закрыли еще в 2016 году – площадка не выдержала конкуренции с Instagram и Snapchat.

Покупка Маском твиттера: главное о том, что происходит с соцсетью

О планах Маска приобрести Twitter стало известно в апреле этого года, но в июле он отозвал предложение. Компания почти сразу подала на него в суд, чтобы оспорить решение Маска об отказе от покупки соцсети.

В октябре предприниматель все-таки решил завершить сделку по покупке соцсети за договоренные ранее $44 млрд. Чтобы профинансировать сделку, он нагрузил компанию долгами на $13 млрд. При этом Twitter была убыточной в течение 8 из последних 10 лет.

Одна из мер по оптимизации – масштабные увольнения. По данным Bloomberg, Маск планирует уволить примерно 3700 сотрудников – половину штата. Также бизнесмен хочет обновить платную подписку Twitter Blue, добавив туда больше фишек и брать за нее $20 в месяц вместо нынешних $5.

Более того новый глава Twitter собирается сделать бесплатной и доступной для всех пользователей функцию редактирования твитов. Изменение может быть реализовано уже на этой неделе.

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