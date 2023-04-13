В список попали модели от лишь трех производителей: Apple, Samsung и Nokia.

Смартфоны постепенно увеличиваются в размерах, и сейчас мы находимся на этапе, когда большинство из них трудно использовать одной рукой. Однако в 2023 году все еще можно купить небольшие телефоны с экраном диагональю до 6 дюймов.

Эксперты портала PC Magazine представили подборку лучших компактных телефонов на 2023 год. Они не займут много места в кармане и подойдут для повседневных задач, а также развлечений.

Лучший компактный iPhone – iPhone 13 mini

Самый мощный аппарат на рынке из компактных моделей. Если вы в поисках актуального устройства с высокой производительностью и отличными камерами в компактном размере, то iPhone 13 mini – оптимальный выбор. От стандартной версии mini отличается только размерами, диагональю экрана и немного меньшей емкостью аккумулятора.

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Лучший компактный смартфон на Android – Galaxy S23

Среди достоинств смартфона можно выделить его компактность, высокую производительность, хорошую автономность, разумную цену и достойные камеры. Недостатками флагмана являются отсутствие поддержки UWB и медленная зарядка по сравнению с более дорогими S23+ и S23 Ultra.

Самый доступный компактный iPhone – Apple iPhone SE (2022)

Это самый доступный из новых моделей iPhone. Он отличается высокой производительностью и улучшенной автономностью по сравнению с предшественником. В то же время устройство имеет устаревший дизайн и отсутствует ночной режим, а также время работы от одной зарядки является наименьшим среди новинок iPhone.

Лучший складной смартфон – Galaxy Z Flip 4

При покупке этого смартфона вы получите удобный второй экран с внешней стороны, необычный дизайн, хорошую связь и улучшенную автономность. Однако, недостатками устройства являются сниженная игровая производительность и камеры с меньшим количеством функций по сравнению с другими смартфонами премиум-класса.

Лучшая недорогая кнопочная "раскладушка" – Nokia 2780 Flip

Этот смартфон обладает отличным качеством связи, поддерживает Wi-Fi и FM-радио, и при этом имеет доступную цену. Однако, стоит учитывать, что время автономной работы в нем среднее, а также некоторые ключевые приложения могут отсутствовать, а операционная система может быть не самой удобной.

Ранее Xiaomi представила суперкомпактную новинку с 5-дюймовым дисплеем. Емкость аккумулятора устройства составляет всего 2500 мАч, но при этом производитель заявляет об одном рабочем дне автономности и семи днях автономности в режиме ожидания.

Если вы в поисках чего мощнее, команда AnTuTu провела тесты и составила свежие рейтинги самых производительных Android-смартфонов, доступных на глобальном рынке. В отличие от рейтинга за прошлый месяц, все топ-10 позиций достались смартфонам, которые работают на процессорах Qualcomm Snapdragon.

Что касается "народного" рейтинга смартфонов, то больше всего в 2023 году пользователи довольны realme 10 Pro+, который занял свое место в среднем ценовом сегменте. За ним следует Xiaomi 12S Ultra и Find X6 Prо.

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