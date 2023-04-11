В отличие от рейтинга за прошлый месяц, все топ-10 позиций достались смартфонам, которые работают на процессорах Qualcomm Snapdragon.

Команда популярного бенчмарка AnTuTu провела тесты и составила свежие рейтинги самых производительных Android-смартфонов, доступных на глобальном рынке. Международный рейтинг заметно отличается от версии для китайского рынка.

В топе самых быстрых флагманов на первом месте находится Red Magic 8 Pro+, который набрал внушительные 1,3 млн. баллов. Встроенный кулер на 20 000 оборотов в минуту существенно помогает повысить производительность, отмечают эксперты.

На втором месте разместился vivo X90 Pro+ с одним из лучших наборов камер на сегодня, а на третьем – Xiaomi 13 Pro. В основе всех устройств в рейтинге топ-10 лежит чип Qualcomm Snapdragon.

Видео дня

Также AnTuTu опубликовал список самых производительных Android-смартфонов субфлагманского уровня. Здесь первое место отдали iQOO Neo7 на базе Dimensity 8200. Остальные шесть позиций тоже разделили телефоны с процессором MediaTek, и только с восьмого места начинаются устройства на чипе Snapdragon 870.

Ранее специалисты AnTuTu также делились топом лучших Android-смартфонов 2023 года в категории "цена-качество". В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 11T Pro, а в самой дорогой – Red Magic 8 Pro+. Также отмечается, что в последние месяцы мобильный рынок "захватили" модели Redmi и OnePlus.

Что касается "народного" рейтинга смартфонов, то больше всего в 2023 году пользователи довольны realme 10 Pro+, который занял свое место в среднем ценовом сегменте. За ним следует Xiaomi 12S Ultra и Find X6 Prо.

Вас также могут заинтересовать новости: