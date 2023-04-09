Новый смартфон серии Enjoy должны представить в апреле вместе с Nova 11.

Huawei готовится к выпуску нового смартфона Enjoy 60X, главной особенностью которого станет аккумулятор очень большой емкости – наибольшей из всех актуальных моделей производителя.

Как пишут китайские СМИ, Huawei Enjoy 60X будет оснащен батареей на 7000 мАч. Это очень много по меркам текущего рынка смартфонов, где 5500 мАч считается нормой.

Кроме мощной батареи новый смартфон серии Enjoy получит очень большой экран с диагональю почти семь дюймов. Тип матрицы, разрешение и частота обновления не указываются. Отмечается, что в какой-то степени Enjoy 60X станет воскрешением темы планшетофонов.

Видео дня

Больше никаких технических подробностей нет, но, ожидается, что Enjoy 60X станет улучшенной версией представленного в прошлом месяце Enjoy 60. У этой модели, напомним 60-герцевый экран с диагональю 6,75 дюйма, 48-Мп камера и батарея на 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт. Huawei говорит, что заряжать Enjoy 60 можно дважды в неделю.

Цена Huawei Enjoy 60 в Китае – от 1299 юаней (около 6900 грн). За сколько будут продавать модель 60X, неизвестно. Новинку должны представить в апреле вместе с серией Nova 11.

Напомним, ранее стало известно, что на смартфоны компании Huawei вернулись приложения Google. Уже сейчас доступны YouTube, офисный набор, а также "Фото" и "Карты". Gmail пока нет, но, вероятно, это вопрос времени.

А не так давно Huawei выпустила необычные Bluetooth-наушники в форме "капли". Отмечается, что такая форма наушников была выбрана в ходе "десятков тысяч тестов", а пользователю должно быть комфортно во время их ношения.

Вас также могут заинтересовать новости: