В первую пятерку попали модели от Realme, Xiaomi, Oppo, Huawei и OnePlus.

Создатели популярного бенчмарка АnTuTu обновили ежемесячный рейтинг смартфонов на Android, которыми больше всего довольны их владельцы. Он составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы пользователей.

Больше всего в 2023 году пользователи довольны realme 10 Pro+, который занял свое место в среднем ценовом сегменте. У него 95,65% положительных отзывов. За ним следует Xiaomi 12S Ultra с показателем 95,06%. Третье место досталось Find X6 Pro от китайского бренда Oppo. Он набрал 95% позитивных отзывов.

Далее по списку расположились Magic5 Pro от Honor с лучшей камерой на рынке и Xiaomi 13 Pro с оптикой от Leica и Snapdragon 8 Gen 2 – оба смартфона имеют рейтинг свыше 94%

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Остальные позиции в топ-10 выглядят так:

HUAWEI P50 Pro – 93,09%

OnePlus 11– 92,59%

Vivo X90 Pro+ – 92,53%

IQOO 11 Pro – 91,43%

Samsung Galaxy S23 Ultra – 91,23%

А меж тем в рейтинге самых мощных Android-смартфонов появился новый "король". Мартовский рейтинг AnTuTu возглавил OPPO Find X6 Pro, который помимо топовой производительности может похвастаться самым ярким экраном на рынке.

Ранее компания Realme выпустила свой новый среднебюджетник GT Neo 5 SE – конкурента Redmi Note 12 Turbo. У него экран 144 Гц, новый чип Snapdragon 7+ Gen 2 и батарея на 5500 мАч с зарядкой 100 Вт. При этом, стоит отметить, что у модели Redmi и батарея похуже (5000 мАч, 67 Вт), и экран (120 Гц).

А если вы в поисках недорого смартфона для фото и видео, УНИАН делился десяткой смартфонов с самыми лучшими камерами стоимостью до $500 или 18 000 грн. На первом месте оказался Redmi Note 11 Pro+, который в плане фото не уступает дорогостоящим флагманам.

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