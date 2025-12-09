Sony 'прокачает' провальный Apple Vision Pro, сделав его геймерским устройством

Компании работают над полноценной интеграцией контроллеров от PS VR2 для Vision Pro.

Известный инсайдер Марк Гурман рассказал, что Apple и Sony объединилась для совместной работы над поддержкой Vision Pro контроллеров от PS VR2. Компании уже работают на этим несколько месяцев.

В первую очередь такой шаг направлен на улучшение поддержки видеоигр на "яблочной" гарнитуре. Однако компании также работают над возможностями контроллеров для навигации по операционной системе visionOS – с помощью стика можно будет "гулять" по меню, а триггеры послужат выбором, заменяя жест сжатия пальцев.

При этом инсайдер уточнил, что Apple работает над прототипом "волшебной палочки" для Vision Pro – устройством, похожим на Apple Pencil, для более точного управления VR-интерфейсом и контентом. Это нововведение может значительно улучшить пользовательский опыт в Vision Pro.

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Причиной описанных действий Apple являются крайне скудные продажи Vision Pro. Несмотря на начальный ажиотаж и в целом положительные отзывы, спрос на девайс оказался минимальным. С момента запуска в феврале текущего года производитель сумел реализовать лишь около 500 тысяч устройств.

Несмотря на разочаровывающие продажи, Apple продолжит инвестировать в категорию продуктов Vision Pro. В 2025 году должен

Несмотря на разочаровывающие продажи, Apple продолжит инвестировать в категорию продуктов Vision Pro. В 2025 году должна выйти более доступная версия AR-шлема – цена на нее ожидается в районе 1500 долларов, (~65 000 грн), то есть на уровне с топовым iPhone.

По свежим слухам, на начало 2025 года Apple подготовила презентацию iPhone SE 4. Бюджетный Айфон выйдет в дизайне от iPhone 14 и поддержкой Apple Intelligence, а ценник составит дешевле $500.

Вместе с iPhone SE 4 будущей весной Apple представит еще как минимум четыре новых девайса. Среди них – абсолютно новый продукт для умного дома и базовый iPad, который получит свое первое обновление с 2022 года.

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