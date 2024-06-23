Компания изо всех сил пытается снизить финансовую нагрузку на будущих покупателей доступного Vision Pro.

Еще до выхода Apple Vision Pro появилась информация, что компания работает над более дешевой версией нашумевшей гарнитуры. Свежая утечка предполагает, что для ее работы может потребоваться iPhone или Mac.

Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман. По его данным, один из прототипов "дешевого" Vision Pro имеет более узкое поле зрения по сравнению с оригинальной версией, но самое главное, что за вычисления в нем будет отвечать подключенный смартфон или компьютер.

Такой подход позволит Apple сэкономить деньги на вычислительной мощности и компонентах, необходимых для того, чтобы сделать более доступную версию гарнитуры полностью автономным продуктом, но обязательная привязка к другому продукту Apple вряд ли является оптимистичным сценарием, пишет источник.

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Выпущенная ранее в этом году Vision Pro не вызвала большого энтузиазма у юзеров – не в последнюю очередь из-за ценника в 3500 долларов. В связи с этим Apple изо всех сил пытается "снизить финансовую нагрузку на будущих покупателей", сохранив при этом важные функции. Цена бюджетного Vision Pro ожидается в районе 1500 долларов, (~65 000 грн), то есть на уровне с топовым iPhone.

В ранних сообщениях говорилось, что Apple даже приостановила разработку над вторым поколением Vision Prо, чтобы ускорить выход дешевой версии гарнитуры. Vision Pro 2 якобы планируют выпустить в 2026 году, а дешевый Vision Pro уже в следующем году.

Ране в сеть "слили" все новинки Apple до 2028 года. Судя по всему, Купертиновцы так и не отказались от идеи выпуска гибкого телефона, но его мы увидим не ранее чем через 2 года.

А меж тем до релиза iPhone 16 осталось пару месяцев. Если верить утечкам, Pro-модели получат существенный апгрейд по части экрана и камеры, тогда как базовые модели оснастят вертикальными камерами и кнопкой "Действие".

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