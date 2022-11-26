По аналогичной цене будут продавать Radeon RX 7900 XT, которая в плане "начинки" выглядит привлекательнее RTX 4070 Ti.

Видеокарта GeForce RTX 4070 Ti должна поступить в продажу в начале следующего года. Стоимость новинки может разочаровать многих потенциальных покупателей.

Согласно свежим данным, в Китае она будет стоить порядка 7199 юаней или 1000 долларов (~37 000 грн), что для модели такого класса довольно много, пишет портал wccftech. За эти деньги можно купить, например, новую RTX 3090 Ti с более высокой производительностью.

Напомним, что изначально Nvidia планировала выпустить одновременно две версии RTX 4080, с 16 или 12 ГБ на выбор. Пользователям такой "маркетинговый ход" не понравился – как результат, RTX 4080 12 ГБ переименовали в RTX 4070 Ti.

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При этом во время анонса RTX 4080 12 ГБ производитель установил розничную рекомендованную цену на эту модель в 899 долларов. По аналогичной цене AMD будет продавать свою Radeon RX 7900 XT, которая в плане "начинки" выглядит более интересной, чем RTX 4070 Ti.

Отметим, что RTX 4070 Ti с 12 ГБ памяти получила 7680 ядер CUDA, базовую частоту 2,31 ГГц с возможностью буста до 2,61 ГГц. RTX 4080 с 16 ГБ же оснащена 9728 ядрами CUDA с максимальной частотой 2,51 ГГц.

Первые обзоры и тесты GeForce RTX 4080

Практически все обозреватели сходятся во мнение, что GeForce RTX 4080 – очень мощная видеокарта, которая опережает по производительности лучшие графические ускорители NVIDIA предыдущего поколения, за исключением RTX 3090 Ti.

В то же время многие журналисты раскритиковали видеокарту за соотношение стоимости к производительности. Отмечается, что платить за нее от 1199 долларов не имеет смысла – лучше сразу взять более дорогую RTX 4090, которая в полтора раза мощнее.

Что касается видеокарт Radeon RX нового поколения, которые выйдут до конца 2022 года, то Radeon RX 7900 XT будет стоить $899 (33 000 грн), XTX – $999 (37 000 грн).

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