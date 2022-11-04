Продажи новых ускорителей стартуют в следующем месяце.

Компания AMD в рамках сегодняшней презентации представила свои новые флагманские видеокарты линейки Radeon RX 7000. Пока лишь две старшие модели: RX 7900 XT и RX 7900 XTX.

Обе новинки построены на графическом процессоре с архитектурой RDNA 3, который в AMD называют первым в мире чиплетом – он состоит из нескольких кристаллов вместо одного, пишет PC Gamer.

Старшая RX 7900 XTX имеет 24 Гб памяти GDDR6, мощность платы 350 Вт, 96 унифицированных вычислительных блоков RDNA 3, игровую тактовую частоту 2,3 ГГц и обеспечитывает в 1.5-1.7 раза большую производительность по сравнению с предыдущим поколением в 4K-играх.

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По заявлениям AMD, RX 7900 XTX обеспечит 62 кадра в секунду в Cyberpunk 2077 при разрешении 4K, а в соревновательных играх вроде Apex Legends, Overwatch 2 и Valorant – 295, 355 и 704 кадров в секунду соответственно.

RX 7900 XT – менее мощный ускоритель, сочетающий 84 вычислительных блока против 96 в XTX, частоту 2 ГГц против 2.3 ГГц, 20 ГБ GDDR6 памяти против 24 ГБ и 320-битную шина против 384. При этом обе видеокарты поддерживают DisplayPort 2.1, который обеспечит поддержку повышенной частоты кадров.

Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX: дата выхода и цена

Продажи новых ускорителей стартуют уже в следующем месяце. Radeon RX 7900 XT будет стоить $899 (33 000 грн), XTX – $999 (37 000 грн).

Для сравнения, NVIDIA RTX 4090 оценена в $1599, а RTX 4080 – от $1199. При этом в Европе из-за падения курса евро цена на 4090 стартует с 1949 евро.

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