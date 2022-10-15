Компания передумала выпускать видеокарту GeForce RTX 4080 с 12 ГБ памяти.

Американский производитель графических процессоров Nvidia отложил выход в продажу видеокарты RTX 4080 с 12 ГБ видеопамяти. 16 ноября выйдет только модель с 16 ГБ памяти.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Представители NVIDIA сообщили, что RTX 4080 12 ГБ – "фантастическая видеокарта, но с неправильным названием". Все потому что наличие двух графических процессоров под брендом 4080 сбивает потребителей с толку.

Видео дня

Изначально производитель планировал выпустить одновременно две версии RTX 4080, с 16 или 12 ГБ на выбор. Пользователям такой "маркетинговый ход" не понравился – фактически, компания планировала выпустить RTX 4070 под видом RTX 4080 с 12 ГБ памяти.

Отметим, что видеокарты различаются не только объемом памяти, но и производительностью. Предполагалось, что младшая модель получит 7680 ядер CUDA, базовую частоту 2,31 ГГц с возможностью буста до 2,61 ГГц. Версия с 16 ГБ оснащена 9728 ядрами CUDA с максимальной частотой 2,51 ГГц.

Таким образом 16 ноября выйдет только модель RTX 4080 с 16 ГБ по цене от 1199 долларов (~44 000 грн), а та модель, которая могла получить название RTX 4080 12 Гб будет переименована и перенесена на более поздний срок.

Первые обзоры и тесты GeForce RTX 4090

12 октября стартовали продажи GeForce RTX 4090 – старшой модели в линейке 40-й серии и самой быстрой видеокарты в мире на данный момент. Формально, цена устройства составляет порядка 1599 долларов, но в Европе из-за падения курса евро цена стартует с 1949 €.

RTX 4090 стала первой видеокартой, которая способна обеспечить плавную работу при разрешении 4K в Cyberpunk 2077, недостижимую ранее. Адаптер обеспечивает частоту почти 140 кадров в секунду на "высоких" настройках графики и включенной трассировкой лучей.

Отдельно обзорщики отмечают новую технологию ИИ-масштабирования DLSS 3, которая способна на новых видеокартах "дорисовывать" дополнительные кадры на основе данных с предыдущих кадров. В том же "киберпанке" видеокарта смогла обеспечить 140 кадров с технологией DLSS 3 (режим Performance), и только 94,8 кадров вместе с DLSS 2.

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