Вместо традиционного 6,36-дюймового экрана, новинка получит экран размером 6,5-6,67 дюйма.

Появились слухи, что следующий флагман Xiaomi, модель Xiaomi 16, будет серьезно отличаться от своих предшественников, отказавшись от компактного дизайна в пользу большего дисплея и более тонкого корпуса.

Инсайдер под ником Smart Pikachu рассказал, что вместо традиционного 6,36-дюймового экрана, используемого в Xiaomi 13, 14 и 15, новинка получит экран размером от 6,5 до 6,67 дюйма.

Увеличение экрана связано с желанием разработчика сделать телефон тоньше, что соответствует трендам, заданным еще не выпущенными Galaxy S25 Edge и iPhone 17 Air. Рост площади корпуса позволит разместить более компактную батарею, не жертвуя ее емкостью, а также упростит установку "горизонтально расширенной" телефотокамеры.

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Данный апгрейд может разочаровать любителей компактных смартфонов. С момента появления Xiaomi 12 в 2021 году, китайский бренд стабильно предлагал небольшие флагманы, но теперь, похоже, делает ставку на характеристики, а не размеры.

Ожидается, что премьера Xiaomi 16 состоится в октябре 2025 года. Помимо этого, в линейку войдет Xiaomi 16 Pro, который обычно оснащается 6,73-дюймовым экраном.

Ранее у Xiaomi вышел бюджетник Redmi A5 с дисплеем 120 Гц и камерой с поддержкой ИИ. На текущий момент он является самой доступной моделью бренда и имеет все шансы стать новым "народным" смартфоном.

А в марте на смартфоны Xiaomi и Redmi начнет приходить новейшая HyperOS. Среди них Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 11, Redmi Note 13 Pro и другие модели.

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