Стало известно, чем Samsung пожертвует ради рекордно малой толщины S25 Edge

Устройство будет иметь меньшую батарею, чем базовая модель, что наверняка повлияет на время автономной работы.

Samsung готовится к скорому релизу "ультратонкого" Galaxy S25 Edge. Недавние утечки раскрыли характеристики девайса, включая дизайн и стоимость. Теперь же подтверждена емкость батарейки, и она оказалась меньше, чем ожидалось.

Проведенная в Дании сертификация показала, что будущий смартфон получит батарею с номинальной емкостью 3 786 мАч и будет поддерживать зарядку мощностью 25 Вт. Как полагает GSMArena, заявленная "маркетинговая" емкость составит 3900 мАч.

Таким образом, емкость батарейки Galaxy S25 Edge будет на 100 мАч меньше, чем у обычного Galaxy S25, что наверняка скажется на времени автономной работы. Но при этом телефон, как ожидается, будет иметь рекордную малую толщину – 6 миллиметров или даже меньше.

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По предварительным данным, Galaxy S25 Edge будет работать на самом актуальном чипсете Snapdragon 8 Elite и получит 12 ГБ оперативной памяти. Смартфон оснастят 6,7 дюймовым 120-Гц дисплеем, а основная камера на задней панели получит сенсор 200 МП, как у Galaxy S25 Ultra.

Конкурировать тонкому смартфону Samsung предстоит с iPhone 17 Air (Slim), который, по слухам, будет еще тоньше и дешевле, но лишится сразу нескольких привычных функций, включая нижний динамик, сверхширокоугольную камеру и, возможно, физический слот для SIM-карты.

Ожидается, что Samsung полноценно представит Galaxy S25 Edge 16 апреля на отдельном мероприятии Unpacked, а в продаже он появится в мае. Ранее в сети появился полноценный видеообзор смартфона, но его быстро удалили.

Также в сети пишут, что Samsung до конца этого года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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