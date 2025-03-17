Xiaomi заменила популярный бюджетник Redmi A4 аппаратом нового поколения, который на текущий момент является самой доступной моделью бренда и имеет все шансы стать новым "народным" смартфоном.
Как сообщает Gizmochina, в Бангладеш уже начались продажи смартфона Redmi A5, который официально представят 20 марта. Модель получила большой дисплей, современный дизайн и камеру с ИИ-функциями.
Характеристики Xiaomi Redmi A5:
- Экран: 6,88', IPS LCD, разрешение HD+, кадровая частота 120 Гц.
- Процессор: Unisoc T7250.
- Память: 4/6 гигабайт оперативной и 64/128 ГБ постоянной с возможностью увеличения до 1 ТБ при помощи microSD.
- Камеры: с основным сенсором на 32 мегапикселей и поддержкой ИИ. Фронтальная камера получила разрешение 8 мегапикселей.
- Аккумулятор: 5200 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт.
- Есть боковой сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников, задняя панель из матового стекла AG.
Для сравнения, вышедший осенью 2024 года предшественник A4 получил аккумулятор 5160 мАч, 4 ГБ оперативки в максимальной конфигурации и устаревший порт microUSB.
Базовую модель Redmi A5 с 4/64 ГБ оценили в $85 (~3600 грн), версия с 6/128 будет стоить 100 долларов (~4200 грн). Он будет доступен в четырех оттенках: черный, бежевый, синий и зеленый.
Ранее Xiaomi выпустила свой главный смартфон в году – 15 Ultra. У флагмана 6.73’’ OLED 2K-экран, влагозащита IP68 и массивный перископ на 200 Мп. Конкурировать он будет с iPhone 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Huawei Pura 70 Pro+ и другими топовыми камерофонами.
В Xiaomi настаивают, что их новый флагман "уделывает" iPhone 16 Pro Max по качеству фотографий. Однако свежий отчет экспертов DxOMark говорит об обратном: в различных областях наблюдаются серьезные недостатки.