Это ультрадешевый Redmi нового поколения с экраном 120 Гц и камерой с поддержкой ИИ.

Xiaomi заменила популярный бюджетник Redmi A4 аппаратом нового поколения, который на текущий момент является самой доступной моделью бренда и имеет все шансы стать новым "народным" смартфоном.

Как сообщает Gizmochina, в Бангладеш уже начались продажи смартфона Redmi A5, который официально представят 20 марта. Модель получила большой дисплей, современный дизайн и камеру с ИИ-функциями.

Характеристики Xiaomi Redmi A5:

Экран: 6,88', IPS LCD, разрешение HD+, кадровая частота 120 Гц.

Процессор: Unisoc T7250.

Память: 4/6 гигабайт оперативной и 64/128 ГБ постоянной с возможностью увеличения до 1 ТБ при помощи microSD.

Камеры: с основным сенсором на 32 мегапикселей и поддержкой ИИ. Фронтальная камера получила разрешение 8 мегапикселей.

Аккумулятор: 5200 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт.

Есть боковой сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников, задняя панель из матового стекла AG.

Для сравнения, вышедший осенью 2024 года предшественник A4 получил аккумулятор 5160 мАч, 4 ГБ оперативки в максимальной конфигурации и устаревший порт microUSB.

Видео дня

Базовую модель Redmi A5 с 4/64 ГБ оценили в $85 (~3600 грн), версия с 6/128 будет стоить 100 долларов (~4200 грн). Он будет доступен в четырех оттенках: черный, бежевый, синий и зеленый.

Ранее Xiaomi выпустила свой главный смартфон в году – 15 Ultra. У флагмана 6.73’’ OLED 2K-экран, влагозащита IP68 и массивный перископ на 200 Мп. Конкурировать он будет с iPhone 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Huawei Pura 70 Pro+ и другими топовыми камерофонами.

В Xiaomi настаивают, что их новый флагман "уделывает" iPhone 16 Pro Max по качеству фотографий. Однако свежий отчет экспертов DxOMark говорит об обратном: в различных областях наблюдаются серьезные недостатки.

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