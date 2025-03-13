Среди них Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 11, Redmi Note 13 Pro и другие телефоны.

Компания Xiaomi постепенно завершает развертывание оболочки HyperOS 2 и 2.1 на базе Android 15 для своих устройств. В ближайшее время – в течение 10 дней – обновление прилетит для еще девяти моделей смартфонов брендов Xiaomi и Redmi.

В этом списке перечислены относительно старые (по меркам Xiaomi) девайсы, которые до сих пор популярны и находятся на руках у многих людей. Согласно порталу XiaomiTime, на скорое обновление прошивки могут рассчитывать:

Xiaomi 12S Ultra;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60E;

Redmi K50 Ultra;

Redmi Note 13 Pro+ 5G;

Xiaomi 12T;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Xiaomi 11;

Xiaomi Civi 2.

С HyperOS 2 пользователи получили ускоренный запуск приложений, более плавные анимации, повышенный срок службы аккумулятора, а также усовершенствованные функции защиты конфиденциальности. Также HyperOS 2 обзавелась набором ИИ-функций Hyper AI.

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Ранее Xiaomi выпустила свой главный смартфон в году – 15 Ultra. У флагмана 6.73’’ OLED 2K-экран, влагозащита IP68 и массивный перископ на 200 Мп. Конкурировать он будет с iPhone 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Huawei Pura 70 Pro+ и другими топовыми камерофонами.

Слухи из Китая указывают на то, что следующий смартфон Xiaomi получит рекордную батарею 7500 мАч. Обычно аккумулятор такого объема получали лишь защищенные девайсы, но свежий "Сяоми" изменит этот тренд.

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