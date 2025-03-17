Самые тонкие в истории: iPhone 17 Air сравнили с легендарным iPhone 6 вживую

По последним данным, в самом тонком месте у iPhone 17 Air будет всего 5,5 миллиметра.

Известно, что Apple этой осенью представит ультратонкую модель Air/Slim, которая заменит в линейке iPhone 17 модель Plus. По последним данным, в самом тонком месте у него будет всего 5,5 миллиметра.

Новинка обещает стать самым "худым" смартфоном Apple за всю историю. На данный момент этот титул удерживает iPhone 6 с 6,9 мм, выпущенный в 2014 году. Инсайдер Majin Bu опубликовал интересное сравнение, где рядом представлен макет iPhone 17 Air и реальный iPhone 6.

На снимке отчетливо видны изменения в дизайне: новинка станет значительно тоньше, тогда как модуль камеры претерпит значительные изменения. iPhone 6, который носит титул самого тонкого айфона, выглядит массивнее по сравнению с новинкой.

Видео дня

К слову, iPhone 17 Air будет рекордсменом только среди телефонов компании. 13-дюймовая версия iPad Pro (2024) является самым тонким устройством Apple на данный момент, его толщина составляет рекордные 5,1 мм.

Предполагается, что стремление к рекордной тонкости произведет к изменениям в конструкции и функциональности смартфона. Так, iPhone 17 Air может лишиться нижнего динамик, сверхширокоугольной камеры и, возможно, физического слота для SIM-карты.

Основным соперником iPhone 17 Air должен стать Galaxy S25 Edge, который, как ожидается, дебютирует уже в мае. Смартфон будет толще и дороже, чем Айфон, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует идти на компромиссы в плане железа.

Вас также могут заинтересовать новости: