С чем связана проблема, неизвестно.

В соцсетях появляется все больше сообщений от владельцев последних айфонов, которые столкнулись с неприятной проблемой.

Без особой причины дисплей их смартфонов становится ярким розово-фиолетовым, а обходные пути, такие как сброс до заводских настроек и обновление, бесполезны.

Симптомы бывают разные:

в некоторых случаях проблема ограничивается розовым экраном,

в других же это состояние сопровождается зависаниями, автоматическим перезапуском и другими проблемами.

Длительность эффектов тоже отличается: они могут приходить и уходить сама по себе, или сохраняться даже после перезагрузки или сброса смартфона до заводских настроек.

С чем связана проблема, неизвестно. Как пишет портал Gizmochina, баг не ограничивается конкретными моделями, тронуты все устройства линейки iPhone 13, кроме mini.

Что делать, если вы столкнулись с розовым экраном

Универсального решения пока нет. В поддержке Apple советуют обновить устройство до актуальной версии iOS, однако это не всегда работает. Также рекомендуется попробовать принудительную перезагрузку устройства и сброс до заводских настроек.

Аппаратной проблему не признали, поэтому добиться замены смартфона на новый пока невозможно.

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Ранее УНИАН уже писал, что Apple намеренно лишила владельцев iPhone 13 полезной функции, которая есть на других айфонах. Речь идет о функции шумоподавления, которая отсекает фоновые шумы во время телефонного разговора. Единственный выход для владельцев iPhone 13 – функция "Изоляция голоса".

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