Инженеры Apple действительно улучшили некоторые функции и "начинку" своего детища, хотя назвать технологии по-настоящему революционными и инновационными нельзя.

С момента презентации очередного флагмана "яблочной" корпорацией прошло почти четыре месяца, и даже если вы не считаете себя фанатом Apple, вы наверняка слышали о возможностях Айфон 13. Но так ли он хорошо, как о нем говорят маркетологи производителя?

Давайте подробнее остановимся на его сильных сторонах, которые присущи всем моделям серии или же только старшим модификациям Pro и Pro Max.

· Новый процессор

· Улучшенные камеры

· Улучшенный дисплей

· Улучшенный аккумулятор

То есть, инженеры Apple действительно улучшили некоторые функции и "начинку" своего детища, хотя назвать технологии по-настоящему революционными и инновационными нельзя. Новый флагман чуть лучше, но и стоит дороже.

Кому стоит брать

Во-первых, если у вас уже был Айфон или смартфон другой марки, но он уже технически устарел. Например, если у вас iPhone, но 10 и более ранней модели. Тогда вы точно почувствуете разницу в производительности и функционале, перейдя на 13-ую версию девайса.

Во-вторых, если для вас важны новые функции и дополнительные режимы съемки фото и видеоматериалов. Например, в iPhone 13 появился кинематографический режим, улучшилась съемка в темноте (не во всех моделях).

В-третьих, у очередного "яблочного" флагмана немного подросло время жизни аккумулятора без подзарядки. Габариты и вес устройства при этом существенно не изменились. Говорить о кардинальном увеличении времени работы нельзя, но те же дополнительные 10-15% пользователи получат.

Если у вас уже есть набор мобильных девайсов от Apple, то флагманский смартфон отлично впишется в экосистему.

Кому можно не брать

Несмотря на улучшенные функции и новые опции в устройстве, нельзя не отметить ценник. По сравнению с Айфон 12 он вырос, причем заметно. При этом смартфон не дает ничего такого, чего не было бы в прошлой версии, не считая некоторых не первостепенных отличий.

Поэтому если у вас уже есть 12 или даже 11 Айфон старшей модели, то возможно, вам стоит подождать выхода новой версии гаджета, чтобы уже вместе с ней прочувствовать прирост производительности и комфорт инновационных технологий. Поменяв iPhone 12 на простой iPhone 13, вы можете даже первое время не замечать, что у вас в руках дорогостоящая новинка.

Кроме того, iPhone 13 желательно не покупать, если у вас скованный бюджет, а телефон вам нужен исключительно для рабочих ежедневных нужд. Помните, что, покупая продукцию американского бренда, вы платите не только за качество, но и за яблочный логотип.